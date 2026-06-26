Siirt'te kafede korkutan yangın

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ahşap yapılı kafede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Kurtalan ve Siirt belediyelerinin itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan kafede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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