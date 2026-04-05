Siirt'te kaldırım çöktü: Yol trafiğe kapatıldı

Trafik ekipleri, olası bir kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı.

Bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kaldırımın altındaki toprağın boşalması sonucu çökmenin meydana geldiği belirlendi.

Siirt 'te Afetevler Mahallesi Siirt-Kurtalan Karayolu üzerindeki Siirt Belediyesi Kadınlar Yüzme Havuzu önünde, sabah saatlerinde kaldırımın büyük bir gürültüyle çöktüğünü fark edenler durumu yetkililere ihbar etti.

