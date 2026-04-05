Siirt'te kaldırım çöktü: Yol trafiğe kapatıldı
05.04.2026 15:39
Belediye ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.
Siirt'te altı boşalan kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Siirt'te Afetevler Mahallesi Siirt-Kurtalan Karayolu üzerindeki Siirt Belediyesi Kadınlar Yüzme Havuzu önünde, sabah saatlerinde kaldırımın büyük bir gürültüyle çöktüğünü fark edenler durumu yetkililere ihbar etti.
Bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kaldırımın altındaki toprağın boşalması sonucu çökmenin meydana geldiği belirlendi.
Trafik ekipleri, olası bir kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi hem araç hem de yaya trafiğine kapattı.
Kaldırımın onarılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.