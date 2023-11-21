Siirt'te karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Geçittepe bölgesinde 8 vatandaşın içinde bulunduğu minibüs ile 6 araç kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yolu açarak araçların güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.
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