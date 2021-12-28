Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi kurtarıldı.

Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı, Siirt'in Eruh ve Baykan ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde 2, Baykan ilçesinde ise 14 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.



Çobanlar hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.



İki ilçeye sevk edilen ekipler keçileri halat yardımıyla kurtararak, çobanlara teslim etti.

