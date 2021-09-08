Siirt'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu (Siirt Haberleri)

Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki İsmet Işık, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulundu.

Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 11:24

Siirt'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı,

Pervari ilçesi Ekindüzü köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Işık'ın bulunması için jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının başlattığı arama çalışması sonuç verdi.

Ekipler Işık'ı köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda buldu. Işık sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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