Siirt'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 08.09.2021 - 11:24
Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı,
Pervari ilçesi Ekindüzü köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Işık'ın bulunması için jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının başlattığı arama çalışması sonuç verdi.
Ekipler Işık'ı köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda buldu. Işık sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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