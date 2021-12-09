Siirt'te kütüphanesiz okul kalmadı.

Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı, Siirt'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında tüm okullar kütüphaneye kavuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, kentte kütüphanesi olmayan veya yeni bir kütüphane ihtiyacı olan 251 okul tespit edildi.



Proje kapsamında yaklaşık 3 bine yakın sandalye, 1000'er kitaplık ve masanın alındığı kentte, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteğiyle yaklaşık 150 bin kitap tedarik edildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, 488 okulun bulunduğu kentte kütüphanesi olmayan 251 okulun proje kapsamında yeni bir kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bu projenin lansmanını 4 Aralık'ta Yağmurtepe İlkokulu'nda yaptığını anımsatan Edip, "Siirt'imiz ilim ve irfan yuvası. Yoğun bir şekilde okullarımızda kütüphane açılması için çabalıyoruz." dedi.



"OKULLARA KİTAP BAĞIŞLASINLAR”

Edip, şunları kaydetti:



"Yapılan bu kütüphanelerimizden öğrenci ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere herkes faydalanacak. Bu kütüphanelerimizin tamamı halka da açık olacak. 150 bin kitap alındı ama yetmiyor. Hayırseverlere sesleniyorum; okullara kitap bağışlasınlar. Bir toplumu, Siirt'i ve bizi kurtaracak tek şey okumaktır. İller ve bölgeler için eğitim çok önemli. Bu kütüphaneler bizim için değişik anlam ifade ediyor."



Marmara Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sait Çevik de geçen yıl açılan okullarında yapılan kütüphanenin öğrencilerin önemli bir ihtiyacını karşıladığını dile getirdi.



"Yeni bir okul olmamız nedeniyle eksiklikler vardı. Kütüphane eksikliğimiz bakanlığın başlattığı projeyle giderildi." ifadelerini kullanan Çevik, 1500 kitabın bulunduğu kütüphaneye 1000 kitap daha gönderildiğini bildirdi.



Kütüphanenin Z-Kütüphane olduğuna dikkati çeken Çevik, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimizin ders çalışacağı, bilgisayarlardan yararlanabildiği bir kütüphane yapıldı. Okulumuz proje okulu olarak faaliyet gösteriyor. Proje okuluna gelen öğrencilerimiz farklı illerden de olabildiği gibi ilçe ve köylerden gelen ve pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz var. Eğitimde çalışma ortamı bulamayan öğrencilerimize bu kütüphanemiz ışık olacak."



“ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ KÜTÜPHANE İLE GÜLDÜ”

Öğrencilerden Rümeysa Garipoğlu da kütüphane yapılmasının öğrencilerin çalışma isteğini artıracağını anlattı.



"Çalışma ortamı olunca öğrenciler daha çok çalışıyor. Kütüphaneler öğrencilerin okuma isteğini artırıyor. Maddi durumu olmayan öğrenciler bu kitaplarla buluşabilecek. Boş derslerimiz oluyor gelip kitap okuyor veya ders aralarında burada çalışıyoruz." diyen Garipoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Sevda Karakaş da ilkokulu köyde okuduğunu ve bu nedenle kütüphanenin kıymetini bildiğini aktardı.



"Köy okulunda kütüphanemiz yoktu. Bakanlığımızın çalışmaları sonucu köy okullarında da kütüphane kurulacak olması çok güzel." diyen Karakaş, kütüphanenin eğitime önemli katkı sağladığını belirtti.



Karakaş, şöyle devam etti:



"Köy okullarında okuyan öğrencilerin genellikle odası veya bir masası yok. Bu proje, çalışma ortamı ihtiyacını karşılayacak. Türk ve dünya klasikleri de kütüphanelerde yer alacak ve bunların bize katkısı olacak. Siirt Halk Kütüphanemiz yakıldığında kitap okuyamadık ama yürütülen bu projeyle çok fazla kütüphane yapıldı ve kitap getirildi."



Muhammed Fatih Kayan da kitap okuyup boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bir kütüphaneye kavuşmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

