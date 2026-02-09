Siirt'te okulun istinat duvarı çöktü. Faciadan dönüldü

Siirt'te süren yoğun yağışlar istinat duvarında çökmeye neden oldu.

Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Marmara Anadolu Lisesi ile İhsan Süreyya Sırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortak kullandığı yaklaşık 60 metrelik uzunluk, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, etkili olan yoğun yağış nedeniyle dün akşam saatlerinde çöktü.

Yoğun yağmurlar Siirt 'te iki okulun ortak kullandığı istinat duvarının çökmesine neden oldu.

