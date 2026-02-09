Siirt'te okulun istinat duvarı çöktü. Faciadan dönüldü
Siirt'te süren yoğun yağışlar istinat duvarında çökmeye neden oldu.
Yoğun yağmurlar Siirt'te iki okulun ortak kullandığı istinat duvarının çökmesine neden oldu.
Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Marmara Anadolu Lisesi ile İhsan Süreyya Sırma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortak kullandığı yaklaşık 60 metrelik uzunluk, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, etkili olan yoğun yağış nedeniyle dün akşam saatlerinde çöktü.
Olay şans eseri okulda öğrencilerin bulunmadığı bir zaman diliminde yaşandı. Olayda yaralanan olmazken eğitime 1 gün ara verildi.
