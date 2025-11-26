Siirt'te organ bağışına farkındalık eğitimi verildi

Çalışmanın sonucunda hem kurum içinde farkındalık artırıldı hem de organ bağışı bilincinin güçlenmesine katkı sağlandı.

Eğitimde organ bağışının toplumdaki önemi, bağış sürecinin aşamaları ve Türkiye'deki yasal çerçeve ve karşılaşılan yanlış algılar üzerine bilgi aktarımı yapıldı.

