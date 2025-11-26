Siirt'te organ bağışına farkındalık eğitimi verildi
26.11.2025 14:46
İHA
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İl Jandarma Komutanlığı personellerine önemine dikkat çekmek amacıyla eğitim programı düzenlendi.
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personellerine organ bağışına dikkat çekmek adına eğitim programı düzenledi.
Eğitimde organ bağışının toplumdaki önemi, bağış sürecinin aşamaları ve Türkiye'deki yasal çerçeve ve karşılaşılan yanlış algılar üzerine bilgi aktarımı yapıldı.
Toplam 207 personelin katıldığı eğitimin sonunda organ bağışına gönüllü olan personeller kayıt altına alındı.
Çalışmanın sonucunda hem kurum içinde farkındalık artırıldı hem de organ bağışı bilincinin güçlenmesine katkı sağlandı.
