Siirt’te otomobil devrildi: 1 yaralı
16.11.2025 14:45
DHA
Siirt'te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Siirt-Eruh karayolu üzerindeki Botanik Park yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
SIIRT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SIIRT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.