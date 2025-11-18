Siirt'te otomobil kazası: 4 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Siirt -Veysel Karani karayolu Tütün köyü mevkiinde iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

