18.11.2025 16:00

Siirt'te otomobil kazası: 4 yaralı
IHA

İHA

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Siirt-Veysel Karani karayolu Tütün köyü mevkiinde iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

