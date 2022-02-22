Siirt'te otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı .

Haberler - Siirt Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 17:09
Siirt Haberleri - Anadolu Ajansı, İsmail Şehitoğlu idaresindeki 56 AAJ 344 plakalı otomobil, Siirt-Eruh kara yolu Sağırsu köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Mustafa ve Metin Şehitoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Siirt Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.