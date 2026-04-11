Siirt'te şiddetli yağış sele neden oldu
11.04.2026 08:52
Siirt'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Siirt'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde sel baskınları ve heyelanlar meydana geldi.
Siirt'te etkisini sürdüren şiddetli yağış özellikle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava şartlarının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler gece boyunca çalışma yürüttü, kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
