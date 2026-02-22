Siirt'te silahla oynarken kazara kendini vurdu
22.02.2026 16:11
Siirt’in Kurtalan ilçesinde saman presleme sırasında yanında silah bulunduran kişi kazara kendini vurdu.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde iddiaya göre, saman presleyip kamyona yükleme işi yapan işçilerden biri, yanında bulunan silahla oynadığı sırada kazara kendini vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
