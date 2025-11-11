Siirt'te silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
11.11.2025 10:47
AA
Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Akif B., Naif B., Veysel B., Selahattin B. ile Fadıl A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akif B. ile Naif B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
