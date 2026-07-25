Takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu
25.07.2026 10:02
Siirt'te kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla atıp yol dışına savruldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Siirt'te gece saatlerinde çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol dışına çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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