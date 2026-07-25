Takla attı, kazadan yara almadan kurtuldu

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

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