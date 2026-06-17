Siirt'te geri dönüşüm malzemelerinden üretilen Sıfır Atık Sergisi açıldı

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise okulları yalnızca akademik bilginin değil, doğaya saygının ve sürdürülebilir bir yaşam ahlakının inşa edildiği kurumlar olarak gördüklerini söyledi.

Bir günlük sergiye yoğun ilgi olduğunu dile getiren Saz, "İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve doğa dostu tüketim alışkanlıkları, artık sadece birer tavsiye değil, müfredatımızın, okul iklimimizin ve pedagojik yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler de kurum olarak Bakanlığımızın belirlediği bu bağlayıcı eğitim politikalarını rehber edindik ve çocuklarımızın çevre ahlakını dinleyerek değil bizzat üreterek, dönüştürerek kazanması için sahada aktif bir çalışma yürüttük." diye konuştu.