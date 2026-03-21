Siirt’te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
21.03.2026 16:04
Siirt'te sağanak yağış etkili oldu.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına yol açarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde birçok cadde ve sokak suyla kaplanırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yağışın etkisiyle özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde biriken sular, ulaşımda aksamalara neden oldu. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliye çalışması başlattı.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle birçok noktada biriken sular kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, taşkınlardan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığı öğrenildi.