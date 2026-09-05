Silivri açıklarında batan geminin 10 mürettebat üyesi 4 gündür aranıyor
05.09.2026 10:08
Kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Marmara Denizi’nde iki ticari geminin çarpışması sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi battı. Kayıp 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından kaybolan 10 mürettebatı arama çalışmaları 4’üncü gününde sürüyor.
Kayıp mürettebatın yakınlarının sahilde kurulan kriz masasındaki bekleyişi de devam ediyor.
Kaza 2 Eylül'de Marmara Denizi’nde Silivri’nin yaklaşık 18 mil açığında meydana geldi.
Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye seyreden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.
Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu kısa sürede batarken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebattan haber alınamadı.
Kayıp mürettebatın bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.