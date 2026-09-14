Silivri açıklarında kimliği belirsiz ceset bulundu

Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saat 13.15 sıralarında denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



BATAN GEMİDEN 3 MİL UZAKTA



Cesedin Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı mevkiinin 3 mil güneyinde bulunduğu öğrenildi.