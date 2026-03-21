Silivri'de hafif ticari araç 5 metreden aşağı düştü

Kaza, Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, bir restoranın duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonucunda sürücü ile yolcuyu araçtan çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.