Sınır dışı edilmeyi beklerken kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı
16.05.2026 16:13
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'nde sınır dışı edilmeyi bekleyen Irak uyruklu Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho'nun kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.
Hakkında giriş yasağı ve genel güvenlik (G-87) tahdit kodu bulunan Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli 13 Mayıs'ta sınır dışı edilme işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.
Ancak yürütülen incelemede, Irak adli makamlarının talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliği tarafından hakkında kırmızı bülten düzenlendiği tespit edildi.
Başsavcılıkta ifadesi alınan şüpheli hakkında, kırmızı bülten içeriği ve dosya kapsamındaki bilgiler birlikte değerlendirildi.
Savcılık, Irak uyruklu şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular ve tutuklama nedenleri bulunduğu kanaatine vardı.
Şüpheli, 15 Mayıs'ta tutuklanması talebiyle Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
Suhail Mohammed Salemm Mahmood Sheekho ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlaması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.