Sınır kapısındaki Türk vatandaşının üzerinde uyuşturucu madde bulundu
18.04.2026 11:22
Olay Kapitan Andreevo sınır kapısında bir otobüste yaşandı.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir yolcunun üzerinde, kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye sefer yapan, Sofya -Filibe - Haskovo - İstanbul hattındaki bir otobüs, risk analizi sonucunda detaylı gümrük kontrolüne alındı.
Görevli ekipler, denetim amacıyla durdurduğu otobüste şüpheli buldukları bir Türk vatandaşı üzerinde detaylı arama gerçekleştirdi.
İncelemelerde ise toplam 5 kilo 510 gram marihuana ele geçirildi.
Yapılan aramada 42 yaşındaki Türk vatandaşın üzerinde, beline bantla sarılmış şekilde paketler bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 45 bin euro olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.