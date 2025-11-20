Sinop'ta bozulan yollar tehlike oluşturuyor
20.11.2025 12:21
İHA
Sinop'ta doğalgaz çalışmaları nedeniyle yollarda oluşan derin çukurlar, ulaşımı tehlikeli hale getirdi.
Sinop'un Ayancık ilçesi Bahçeli köyü Devrent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, doğalgaz boru hattı çalışmaları sırasında köy yolunun ağır şekilde tahrip olduğunu belirterek mağduriyetlerini dile getirdi.
Çalışmalar sonrası asfaltın kazılıp kapatılmadığını söyleyen köylüler, yol üzerinde oluşan derin çukurlar nedeniyle ulaşımın adeta çileye dönüştüğünü ifade etti.
Köy sakinleri, özellikle akşam saatlerinde çukurların görünmez hale geldiğini, sürücüler ve çevrede yaşayanlar için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.
Defalarca ilgili makamlara başvurmalarına rağmen yolun onarılmadığını aktaran mahalle halkı, hem can güvenliği hem de ulaşımın sürdürülebilirliği için yolun acilen onarılmasını talep ediyor.
YASAL UYARI
AYANCIK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYANCIK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.