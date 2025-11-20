Sinop'ta bozulan yollar tehlike oluşturuyor

Köy sakinleri, özellikle akşam saatlerinde çukurların görünmez hale geldiğini, sürücüler ve çevrede yaşayanlar için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Defalarca ilgili makamlara başvurmalarına rağmen yolun onarılmadığını aktaran mahalle halkı, hem can güvenliği hem de ulaşımın sürdürülebilirliği için yolun acilen onarılmasını talep ediyor.