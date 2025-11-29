Kontrolden çıkan traktör devrildi 3 kişi yaralandı
29.11.2025 14:45
İHA
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Seyir halindeki traktör engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
