Sinop Boyabat'ta eski hastane binasında yangın çıktı

Saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi'nin morg girişinde yangın çıktı.

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