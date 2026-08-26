Sinop Boyabat'ta eski hastane binasında yangın çıktı
26.08.2026 13:05
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Boyabat ilçesinde eski 75. Yıl Devlet Hastanesi binasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi'nin morg girişinde yangın çıktı.
Çevrede bulunan vatandaşların yangını fark etmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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