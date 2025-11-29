Sinop'ta traktör dereye devrildi
29.11.2025 14:52
AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Sinop'ta Mustafa Y.'nin kullandığı römorklu traktör, Boyabat ilçesi Dodurga köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Ahmet K. ve Yeşim K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
