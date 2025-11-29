Sinop'ta traktör dereye devrildi

Kazada sürücü ile yanındaki Ahmet K. ve Yeşim K. yaralandı.

