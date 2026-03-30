Üçüncü kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
30.03.2026 16:38
Sinop'ta üçüncü katın balkonundan düşen kişi öldü. (Foto: Arşiv)
Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir binanın üçüncü katındaki balkonundan düşen 70 yaşındaki İlyas Demir yaşamını yitirdi.
Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde bir binanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki İlyas Demir, evinin balkonundan beton zemine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İlyas Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
