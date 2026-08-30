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Sinop Valiliği denize girilmemesi konusunda uyardı

30.08.2026 09:35

Sinop Valiliği denize girilmemesi konusunda uyardı
IHA

Sinop Valiliği uyardı.

İHA
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Sinop Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle vatandaşları denize girilmemesi konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre il genelinde dalga yüksekliğinin 1,4 metreye, rüzgar hızının ise 28 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtildi.

 

Beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar Sinop genelinde denize girmemeleri istendi.

 

Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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