Karadeniz'de Ayancık açıklarında füze bulundu
02.06.2026 10:02
Sinop’un Ayancık ilçesi açıklarında, mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu.
Ayancık ilçesine bağlı Bahçeli köyü Oluza mevkii açıklarında denizde şüpheli bir cisim fark edildi.
Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
VATANDAŞLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak cismi bulan vatandaşlar ile çevrede bulunan kişileri bölgeden uzaklaştırdı.
Mühimmat olduğu değerlendirilen cismin incelemeye alındığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
