Karadeniz'de çok kuvvetli fırtına beklentisi. Gemiler tek tek sığınıyor

Karadeniz 'de beklenen fırtına öncesi yük gemileri Sinop doğal limanına demirledi.

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine demir attı.

Uyarı dolayısıyla küçük tekneleriyle avcılık yapan balıkçılar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.