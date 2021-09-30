Karadenizli balıkçılar kötü hava koşulları yüzünden Sinop limanına sığındı

Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 14:40
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı,
Bölgede etkili olan kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor.
Türkiye'nin farklı kentlerinden avlanmak için Sinop açıklarına gelen balıkçılar, sert esen rüzgar nedeniyle tekneleriyle Sinop Limanı'na yaklaştı.
Teknelerin bağlandığı iskelede yer kalmaması üzerine bazı tekneler, açıkta demir atarak bekleyişlerini sürdürdü.
Açıkta demirleyen teknelerdeki çalışanların küçük kayıklarla iskeleye gelerek ihtiyaçlarını karşıladıkları görüldü.
Yirmi beşe yakın balıkçı teknesinin hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar denize açılması bekleniyor.
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