Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 26 ekipten oluşan 78 personelle düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı.



Ekipler, bu çerçevede 5 otogar, 22 metruk bina, 46 umuma açık yer ve 28 inşaat alanını kontrol etti.



Uygulamada 564 kişiyi inceleyen ekipler, yasal olmayan yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmeni yakalayıp geri gönderme merkezine gönderdi.



Aranan kişilerin yakalandığı uygulamada, kaçak işçi çalıştıran 1 işyeri hakkında da idari işlem başlatıldı.



Trafik denetimlerinde de 24 araç sürücüsüne, 38 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.

