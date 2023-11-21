Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 26 ekipten oluşan 78 personelle düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı.
Ekipler, bu çerçevede 5 otogar, 22 metruk bina, 46 umuma açık yer ve 28 inşaat alanını kontrol etti.
Uygulamada 564 kişiyi inceleyen ekipler, yasal olmayan yollarla yurda giren 3 düzensiz göçmeni yakalayıp geri gönderme merkezine gönderdi.
Aranan kişilerin yakalandığı uygulamada, kaçak işçi çalıştıran 1 işyeri hakkında da idari işlem başlatıldı.
Trafik denetimlerinde de 24 araç sürücüsüne, 38 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.
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