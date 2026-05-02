Sinop'ta 3 tarihi yapı için harekete geçildi
02.05.2026 09:48
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, tarihi yapıların düzenlenip halka açılacağını duyurdu.
Sinop Askerî Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı gibi tarihi yapıların kütüphane olarak hizmete açılmasına karar verildi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, tarihi yapıların atıl kalmak yerine yaşatılmasının önemine dikkat çekerek; Sinop Askerî Gazino, Tarihi Durakhan ve Gerze Yakupağa Konağı’nın kütüphane olarak yeniden işlevlendirileceğini müjdeledi.
Boyabat ilçesinde ise modern bir kütüphane binası için yatırım sürecinin başladığını belirten Maviş, bu projelerle kentin kültürel mirasının bilgiyle harmanlanacağını ifade etti.
Özellikle çocukların ve gençlerin gelişimi üzerinde duran Maviş, dijital platformların kontrolsüz kullanımının oluşturduğu risklere vurgu yaptı.
Maviş, "Gençlerimizi sadece bugüne değil, yarına da hazırlamak zorundayız. Dijital dünyanın olumsuz etkilerine karşı en güçlü kalkan; kitapla, bilgiyle ve kültürle kurulan bağdır" dedi.
Proje ile bir yandan asırlık yapılar restore edilerek koruma altına alınırken, diğer yandan Sinop halkı için modern öğrenme alanları oluşturulacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından kütüphaneler, 7'den 70'e tüm vatandaşların hizmetine sunulacak.
