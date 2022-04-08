Sinop'ta 34 farklı suçtan aranan hükümlü yakalandı

Haberler - Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 09:28
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yürütülen fiziki takip sonucunda Ayancık ilçesinde aranan bir şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan zanlının, 34 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Sinop Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Sinop Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.