Sinop'ta acı olay. 84 yaşında pencereden düşerek can verdi
11.06.2026 10:28
84 yaşındaki yaşlı adam 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Sinop'ta, bir binanın 4. katından düşen 84 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Yaşadığı binanın penceresinden düşen 84 yaşındaki adam, yaşamı yitirdi.
Yeni Mahalle Dr. Ahmet Örs Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın son katında yaşayan İbrahim Yıldırım, evin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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