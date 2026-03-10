Sinop'ta bir kişinin cansız bedeni bulundu
10.03.2026 09:55
Sinop'taki bir sahil yolunda, bir kişi hareketsiz bir halde yatarken bulundu.
Sinop'taki bir sahil yolunda, bir kişi hareketsiz bir halde yatarken bulundu. Bekçiler tarafından bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay gece saatlerinde, Bülent Eceviz caddesinin İskele Meydanı mevkiinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, sahil bandında devriye yapan bekçiler, denizde suyun üzerine çıkmış hareketsiz bir erkek bedeni fark etti.
Bekçilerin durumu bildirmesinin ardından polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ise, geniş çaplı çalışma başlattı.
Kişinin cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
SINOP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SINOP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.