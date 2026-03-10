Sinop'ta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Sinop'taki bir sahil yolunda, bir kişi hareketsiz bir halde yatarken bulundu. Bekçiler tarafından bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sinop'taki bir sahil yolunda, bir kişi hareketsiz bir halde yatarken bulundu.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kişinin cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekçilerin durumu bildirmesinin ardından polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sahil bandında devriye yapan bekçiler, denizde suyun üzerine çıkmış hareketsiz bir erkek bedeni fark etti.

