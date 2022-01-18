Sinop'ta, çalışanlarının yüzde 75'i gençlerden oluşacak iki tekstil atölyesi kurulacak

Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen ve gençlerin istihdamını önceleyen iki projeye KUZKA tarafından 3 milyon 700 bin lira destek sağlanacak.



Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde toplam 350 kişinin istihdam edileceği iki tekstil atölyesi 15 ayda tamamlanacak.



KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, yerelde projelerin uygulamasının KUZKA ve belediyeler tarafından yürütüleceğini belirtti.





Saraydüzü ilçesinde "Saraydüzü Tekstil ile Kalkınıyor" Projesi'ne 2 milyon 300 bin lira destek sağlanacağını ve yaklaşık bin metrekare alana sahip bir tekstil atölyesi kurulacağını aktaran Genç, şöyle devam etti:





"Destek kapsamında atölyenin inşaat ve altyapı çalışmalarının yapım maliyetleri karşılanacak. Projenin tamamlanması sonrasında özel sektör firmaları tekstil üretimi gerçekleştirecek. Üretim faaliyetinin başlamasıyla burada 150 kişilik bir istihdam ön görülmektedir."



Bir diğer atölyenin ise Türkeli ilçesinde kurulacağına işaret eden Genç, "Burada da 1600 metrekarelik bir alan tekstil atölyesine dönüştürülecek. Atölyede özel sektör firması tarafından 200 kişilik bir istihdam sağlanması hedefleniyor. Her iki projede de istihdam edilecek kişilerin en az yüzde 75'i gençlerden oluşacak." ifadesini kullandı.



Projelerinin destek sözleşmeleri ise Vali Erol Karaömeroğlu, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın katılımıyla Sinop Valiliğinde düzenlenen programla imzalandı.

