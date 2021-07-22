Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 16:18
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı, Akliman sahilinde serinlemek için denize giren Erdal T. ve yeğeni Ayşe U, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sahilde görevli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Ayşe U. ve dayısı Erdal T, müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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