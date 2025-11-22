Sinop'ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza
22.11.2025 15:56
İHA
Sinop'ta aracıyla drift atan bir sürücüye, 46 bin 392 lira para cezası kesildi.
Sinop'ta Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergâh üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında drift yapan araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.
Gerçekleştirilen işlem kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye atan drift nedeniyle sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesi gereği idari işlem yapıldığı bildirildi. Öte yandan, sürücü hakkında, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.
