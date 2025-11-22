Sinop'ta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza

Sinop'ta aracıyla drift atan bir sürücüye, 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

Gerçekleştirilen işlem kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye atan drift nedeniyle sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında drift yapan araç, Karakum Yolu üzerinde sürücüsüyle birlikte tespit edilerek durduruldu.

Sinop 'ta Gazi Caddesi üzerinde bir aracın drift yaptığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunduğu güzergâh üzerinde geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

