Sinop'ta elektrikli motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı
09.11.2025 15:41
AA
Sinop'ta elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop-Samsun kara yolunda K.O. (63) idaresindeki elektrikli motosiklet, Korucuk köyü mevkisinde İ.Ö. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü K.O. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan F.K. (65) ve A.Ö. (67) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleriyle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
