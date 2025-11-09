Sinop'ta elektrikli motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü K.O. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan F.K. (65) ve A.Ö. (67) yaralandı.

