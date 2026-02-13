Sinop'ta fırtına alarmı. Gemiler demir attı
13.02.2026 13:31
Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karadeniz için fırtına uyarısından sonra yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.
Sinop'ta kuvvetli fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor.
Kentte kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine sığındı.
Meteorolojik uyarı dolayısıyla balıkçıların da denize açılmadığı kentte Sinop Valiliği'nden yapılan uyarıda, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
