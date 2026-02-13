Sinop'ta fırtına alarmı. Gemiler demir attı

Sinop'ta fırtına alarmı. Gemiler demir attı
Anadolu Ajansı

Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına demirledi

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Karadeniz için fırtına uyarısından sonra yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Sinop'ta kuvvetli fırtınanın saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. 

 

Kentte kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine sığındı.

 

Meteorolojik uyarı dolayısıyla balıkçıların da denize açılmadığı kentte Sinop Valiliği'nden yapılan uyarıda, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

