Sinop'ta kafede silahlı saldırı. 1 ölü
11.03.2026 00:14
Hastanede ameliyata alınan İlker K. yoğun çabalara rağmen kurtarılamadı.
Sinop'ta bir kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan İlker K. hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.40'ta Gazi Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Kafede oturan İlker K., henüz bilinmeyen bir nedenle M.K. isimli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan İlker K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker K., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan ve yoğun çaba sarf edilen yaralı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekipleri şüpheli şahsı Uğur Mumcu Meydanı mevkiinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
