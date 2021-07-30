Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 14:05
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı, Ünal T. idaresindeki 26 UD 283 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 26'ncı kilometresinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şengül T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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