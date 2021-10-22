Sinop'ta ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Haberler - Sinop Haberleri Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 17:15
Sinop Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışma sonucu Türkeli ilçesinde 2 şüpheliye ait ikametgah ve eklentileri ile iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, biri kurusıkı 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 478 tabanca fişeği, 353 av tüfeği fişeği ile 101 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.
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