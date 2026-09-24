Sinop'ta tarihi ahşap bina yangında kullanılamaz hale geldi

Yangında kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap binanın tescilli yapı olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boyabat ilçesi Gökdere Mahallesi Tabakhane Sokak'ta bulunan iki katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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