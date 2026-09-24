Sinop'ta tarihi ahşap bina yangında kullanılamaz hale geldi
24.09.2026 10:40
Yangında kullanılamaz hale gelen iki katlı ahşap binanın tescilli yapı olduğu öğrenildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Boyabat ilçesi Gökdere Mahallesi Tabakhane Sokak'ta bulunan iki katlı tarihi ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen binanın tescilli yapı olduğu öğrenildi.
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