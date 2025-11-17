Sinop'ta trafik kazası: TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Sipahi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için çalışma başlattı.

