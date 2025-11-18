Trafik kazasında vefat eden öğretmen için tören düzenlendi
18.11.2025 16:49
İHA
Sinop'taki trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Sipahi için görev yaptığı okulda tören düzenlendi.
Dün öğle saatlerinde Sinop-Samsun karayolu Ordu Mahallesi'nde yaşanan trafik kazasında Engin Sipahi'nin kullandığı otomobil, çarparak park halindeki tırın altına girdi.
Aracın altına sıkışan Sipahi, olay yerinde hayatını kaybetti. Özel Eğitim öğretmeni Engin Sipahi, görev yaptığı Sinop Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde törenle anıldı.
Emrah Sipahi'nin yakınlarıyla beraber Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar da törene katıldı.
Tören sonrasında Sipahi'nin naaşı defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Engin Sipahi', 19 Kasım Çarşamba günü öğle namazının ardından Ankara Sincan Cimşit Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
