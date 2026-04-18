Şirince'de otomobil tezgahın üzerine uçtu
18.04.2026 16:13
Kazada yaralanan 14 yaşındaki çocuğun durumu iyi.
Şirince'de kontrolden çıkan otomobil, satış tezgahının üzerine uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirinci'de bir otomobil satış tezgahının üzerine uçtu.
Şirince Köyü girişinde meydana gelen kazada, 35 KE 0644 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında ev yapımı ürünler satan tezgahın üzerine düştü.
Olayda tezgahta bulunan 14 yaşında bir çocuk yaralandı.
Kaza sırasında aracın altında kalan çocuk, çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.