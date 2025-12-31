Şırnak’ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 162 personel ve 31 iş makinesiyle, kapanan yolların açılması için 24 saat esasına göre çalışma yürütüyor.

Belediye ekipleri de ilçe merkezi ve mahallelerde ulaşımın aksamaması için gece saatlerinde yol temizleme çalışması yaptı.